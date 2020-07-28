Эксперт объяснил резкий рост курса евро 

«Может быть, связано с тем, что, пострадав от коронавирусных мероприятий, экономика Европы существенно просела, и это отразилось на падении евро по отношению к рублю — то, что мы наблюдали в течение некоторого времени… Вот сейчас Европа постепенно начинает выходить из этого кризиса, и евро стал восстанавливаться, выздоравливать», — отметил Беляев.