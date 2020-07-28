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Эксперт объяснил резкий рост курса евро 

Парламентская газета и ещё 2 1 час назад
Эксперт объяснил резкий рост курса евро
Фото: Парламентская газета
Существенное укрепление евро по отношению к российскому рублю может быть связано с тем, что европейский рынок начал отыгрывать падение, к которому привела пандемия коронавируса. Об этом RT заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Ранее в ходе торгов на Московской бирже 28 июля евро вырос на 1,1 процента по отношению к рублю и достиг отметки в 85,02 рубля. В последний раз курс евро находился выше 85 рублей 2 апреля 2020 года. Накануне европейская валюта подорожала свыше 84 рублей — впервые с 22 апреля.

«Может быть, связано с тем, что, пострадав от коронавирусных мероприятий, экономика Европы существенно просела, и это отразилось на падении евро по отношению к рублю — то, что мы наблюдали в течение некоторого времени… Вот сейчас Европа постепенно начинает выходить из этого кризиса, и евро стал восстанавливаться, выздоравливать», — отметил Беляев.

По словам экономиста, на позитивные явления вполне могла последовать «гиперреакция курса».
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Комментарии
Рынки , Экономика России , Новые налоги , Прогноз эксперта , Михаил Беляев , Московская биржа
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