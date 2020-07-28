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В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля 

RT на русском 47 минут назад
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировали предложение провести деноминацию рубля.

«Как бы мы в стране ни определяли размерность знаков, которые находятся на купюрах, покупательная способность этой валюты никак не меняется. Деноминация применяется просто для удобства денежного обращения», — заявил он в беседе с НСН.

Как полагает Калашников, никаких экономических оснований для изменения курса рубля нет.
По словам сенатора, российскую валюту сделали внутренне свободно конвертируемой.

«То есть любой может пойти в обменный пункт и поменять сколько хочет рублей на сколько хочет долларов», — пояснил он.

Ранее экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов в беседе с каналом «360» также оценил идею провести деноминацию рубля и рассказал о её возможном негативном эффекте. По его мнению, без расчётов сложно оценить, будет ли какая-то польза от деноминации.
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Комментарии
Рынки , Видео , Экономика , Андрей Колганов , Сергей Калашников , МГУ , Совет Федерации
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