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Курс доллара: курс доллара вырос до 72 рублей 

RT на русском 2 часа назад
Доллар подорожал
Фото: РИА Новости
Курс доллара во вторник, 28 июля, вырос до 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Как пишет ТАСС, по состоянию на 10:50 мск курс доллара достиг отметки 72,02 рубля.
При этом евро увеличился до 84,38 рубля.
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Рынки , ИТАР-ТАСС , Евро , Доллар
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