Доллар подорожал

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Курс доллара во вторник, 28 июля, вырос до 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Как пишет ТАСС, по состоянию на 10:50 мск курс доллара достиг отметки 72,02 рубля.

При этом евро увеличился до 84,38 рубля.