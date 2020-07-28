Доллар подорожал

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Курс доллара: курс доллара вырос до 72 рублей
RT на русском
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
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Курс доллара во вторник, 28 июля, вырос до 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Как пишет ТАСС, по состоянию на 10:50 мск курс доллара достиг отметки 72,02 рубля.
При этом евро увеличился до 84,38 рубля.
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