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Эксперт рассказал, сколько будет стоить биткоин к концу 2020 года 

Прайм 1 час назад
Спрогнозирована цена биткоина к концу 2020 года
Фото: Reuters
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — к концу 2020 года может еще подскочить и достигнуть 20 тысяч долларов, заявил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.
В воскресенье цена биткоина превысила психологическую отметку в 10 тысяч долларов с начала июня, достигнув 10 018 долларов. Позднее, в понедельник, стоимость криптовалюты поднялась еще выше и впервые с августа 2019 года преодолела отметку в 11 тысяч долларов. Опрошенные РИА Новости эксперты прогнозировали дальнейший рост цены биткоина — на росте интереса к криптовалюте и увеличении спроса на децентрализованность и анонимность.

"Я думаю, мы достигнем 20 тысяч (долларов — ред.) к концу года, хотя возможность купить ниже текущих цен ещё будет", — считает Гусейнов.

"Биткоин растёт на фоне общего интереса к рисковым активам. Стоит посмотреть на динамику восстановления цен акций по всему миру после обвала в марте. Специфических факторов именно для криптовалют я сейчас не вижу. Возможно, идёт какой-то приток институциональных денег, известные управляющие хедж-фондами заявили о плане покупать биткоин", — добавил он.
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Комментарии
Рынки , Мансур Гусейнов , РИА Новости
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