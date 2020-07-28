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Биржи АТР закрылись в основном ростом на фоне оптимизма из США 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно ростом на фоне подъема на американских биржах днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,7% — до 3227,96 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,4%, до 2173,84 пункта, гонконгский Hang Seng Index — поднялся на 0,7%, до 24772,76 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,76% — до 2256,99 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опустился на 0,39%, до 6020,5 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 0,26% — до 22657,38 пункта.
Трейдеры обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы в понедельник закрылись ростом в диапазоне 0,4-1,7% на фоне обсуждений новых мер поддержки экономики страны.
Кроме того, инвесторы с оптимизмом отыгрывают признаки восстановления экономики Китая после резкого снижения в начале этого года. В частности, в понедельник КНР отчиталась о росте прибыли крупных промышленных корпораций в июне самыми быстрыми темпами с февраля — 11,5%.
Эксперты также отмечают увеличение спроса на акции технологических компаний.

"Из-за нехватки свежих драйверов для рынка инвесторы, похоже, снова обратились к вложениям в безопасные акции технологических компаний, которые, как считается, более устойчивы во время пандемии COVID-19", — предполагает аналитик IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan), чьи слова цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

Акции южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics по итогам торгов прибавили 5,4%.
В Японии трейдеры тем временем обратили внимание на корпоративные новости. Так, японский автоконцерн Mitsubishi Motors после закрытия торгов в понедельник сообщил, что по итогам первого квартала 2020-2021 финансового года, завершившегося 30 июня, получил чистый убыток, приходящийся на акционеров компании, в размере 176,16 миллиарда иен (1,65 миллиарда долларов) против прибыли в 9,312 миллиарда иен (87,6 миллиона долларов) годом ранее. Акции компании по итогам вторника потеряли в цене 12,6%.
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Комментарии
Рынки , Mitsubishi Motors , Associated Press
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