Нефть Urals впервые с апреля стала дешевле Brent

Российская нефть марки Urals, которая с конца апреля торговалась с премией к эталону Brent, в Северо-Западной Европе стала дешевле североморской нефтяной смеси — на 0,13 доллара за баррель, сообщает международное ценовое агентство Argus.

"Цена на Urals в Северо-Западной Европе 27 июля, впервые с конца апреля, снизилась до скидки к североморскому эталону. Давление на стоимость сорта оказала информация о росте отгрузок Urals в августе более чем на 40% вследствие увеличения добычи в России в рамках нового этапа соглашения ОПЕК+, а также сравнительно невысокий спрос на сорт в Северо-Западной Европе и Китае", — говорится в материале агентства.

Уточняется, что по итогам торгов понедельника цена Urals в регионе опустилась на 0,38 доллара за баррель, до скидки в 0,13 доллара за баррель к сорту Brent.