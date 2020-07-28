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Нефть Urals в Северо-Западной Европе впервые с апреля стала дешевле Brent 

Прайм 2 часа назад
Нефть Urals впервые с апреля стала дешевле Brent
Фото: РИА Новости
Российская нефть марки Urals, которая с конца апреля торговалась с премией к эталону Brent, в Северо-Западной Европе стала дешевле североморской нефтяной смеси — на 0,13 доллара за баррель, сообщает международное ценовое агентство Argus.

"Цена на Urals в Северо-Западной Европе 27 июля, впервые с конца апреля, снизилась до скидки к североморскому эталону. Давление на стоимость сорта оказала информация о росте отгрузок Urals в августе более чем на 40% вследствие увеличения добычи в России в рамках нового этапа соглашения ОПЕК+, а также сравнительно невысокий спрос на сорт в Северо-Западной Европе и Китае", — говорится в материале агентства.

Уточняется, что по итогам торгов понедельника цена Urals в регионе опустилась на 0,38 доллара за баррель, до скидки в 0,13 доллара за баррель к сорту Brent.
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