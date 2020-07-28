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Индекс Мосбиржи впервые с 27 февраля превысил 2900 пунктов 

Газета.Ru 1 час назад
Индекс Мосбиржи впервые с 27 февраля превысил 2900 пунктов
Фото: Газета.Ru
На открытии торгов индекс Мосбиржи достиг наиболее высокого с 27 февраля значения. Об этом свидетельствуют данные с финансовых площадок.
Так, он вырос на 0,68% и составил 2904,67 пункта. К 10.14 мск индекс Мосбиржи поднялся еще на 0,02% — до 2905,08 пункта.
Показатель РТС сначала поднялся на 0,8% и достиг 1276,3 пункта, а затем снизился до 1274,55 пункта.
Колебания на финансовых рынках начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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