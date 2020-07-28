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Акции «Яндекса» на Мосбирже опустились на 2,4% 

ТАСС 2 часа назад
Акции «Яндекса» на Мосбирже опустились на 2,4%
Фото: РИА Новости
Акции "Яндекса" на Мосбирже опускаются на 2,4% после публикации финотчета.
Консолидированная выручка "Яндекса" согласно стандартам US GAAP во II квартале 2020 года составила 41,4 млрд руб., что сопоставимо с показателем прошлого года. Согласно сообщению компании, этот показатель приводится без учета показателей "Яндекс. Маркета".
Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" за отчетный период снизилась на 67% по сравнению с показателем за II квартал 2019 г., до 1,9 млрд руб. Скорректированная EBITDA снизилась на 35% — до 8,5 млрд руб. Маржинальность скорректированного показателя EBITDA составила 20,5%.
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Рынки , Компании , Яндекс , Московская биржа
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