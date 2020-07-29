Противостояние США и Китая, а также фискальная политика Вашингтона могут привести к серьёзным негативным последствиям для доллара и американской экономики. Об этом заявил миллиардер, основатель самого крупного в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио.

Он отметил сейчас Штаты ведут против Китая войны в торговой, технологической и геополитической сферах. Вскоре может начаться и война капиталов, если американские власти введут законодательный запрет на инвестиции в экономику КНР или откажутся от выплат Пекину по своим бондам.

Это реально может произойти и может иметь большие негативные последствия для курса доллара, — сказал бизнесмен в интервью телеканалу Fox.

По словам миллиардера, США стали «злейшим врагом сами себе», бесконечно наращивая дефицит, занимая или печатая деньги вместо поддержки производительности экономики. Он подчеркнул, что экономика США будет падать, если не будут приняты меры для укрепления американской валюты, повышения продуктивности и сокращению затрат.