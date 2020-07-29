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Курс доллара: упавшему рублю пообещали отскок 

Мария Иванова и ещё 2 1 час назад
Рубль растет к доллару
Фото: ТАСС
Ведущий специалист «Открытие Брокер» Андрей Кочетков позитивно оценил перспективы российской валюты и заявил, что курс доллара в августе не выйдет из границ 70-71 рубля.
Как писал «Рамблер», вечером 28 июля на торгах Московской биржи курс доллара достиг 72,52 рубля (рост на 94,25 копейки), а евро поднялся выше 85 рублей впервые со 2 апреля (рост на один рубль).
Курс доллара онлайн можно узнать на «Рамблер/финансах».
По мнению аналитиков «Интерфакс-ЦЭА», российская валюта ослабла из-за окончания пика налоговых выплат, из-за инвесторов, потерявших интерес к риску, и перед итогами заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Благодаря решениям ФРС американская валюта может укрепиться.
Также на рубль негативно повлияли ожидания публикации последней части доклада о вмешательстве в американские выборы, в котором подозревают Россию.
Кочетков выразил уверенность, что евро не достигнет 90 рублей, как прогнозируют некоторые эксперты. По его мнению, в августе российская валюта сможет снова начать укрепление и к доллару, и к евро, причем к евро рубль отыграет «довольно много».
Видео дня. Домашний интернет в России подорожает на 10-20%
Комментарии
Рынки , Андрей Кочетков , ФРС , Московская биржа , Евро , Доллар
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