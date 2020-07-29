Рубль растет к доллару

Ведущий специалист «Открытие Брокер» Андрей Кочетков позитивно оценил перспективы российской валюты и заявил, что курс доллара в августе не выйдет из границ 70-71 рубля.

Как писал «Рамблер», вечером 28 июля на торгах Московской биржи курс доллара достиг 72,52 рубля (рост на 94,25 копейки), а евро поднялся выше 85 рублей впервые со 2 апреля (рост на один рубль).

По мнению аналитиков «Интерфакс-ЦЭА», российская валюта ослабла из-за окончания пика налоговых выплат, из-за инвесторов, потерявших интерес к риску, и перед итогами заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Благодаря решениям ФРС американская валюта может укрепиться.

Также на рубль негативно повлияли ожидания публикации последней части доклада о вмешательстве в американские выборы, в котором подозревают Россию.

Кочетков выразил уверенность, что евро не достигнет 90 рублей, как прогнозируют некоторые эксперты. По его мнению, в августе российская валюта сможет снова начать укрепление и к доллару, и к евро, причем к евро рубль отыграет «довольно много».