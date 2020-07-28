Ценам на золото пообещали резкий рост 

В условиях кризиса цена на золото, которое инвесторы считают надежным активом, может резко вырасти. Например, опрошенные CNBC эксперты обещают, что за два года цена унции подскочит до 3,5 тысячи долларов.

Драгметаллы остаются тихой гаванью для инвесторов на фоне осложнения отношений США и Китая, а также риска возникновения второй волны коронавируса. Управляющий директор Swiss Asia Capital полагает, что зотоло довольно быстро достигнет порога в 2834, а затем рост постепенно замедлится. Но в целом, подчеркивают аналитики, факторы, влияющие на повышение цены все еще остаются в силе.

За последний месяц цена золота выросла почти на 9 процентов, а с начала 2020 года — на 27 процентов. В понедельник, 27 июля, стоимость металла побила исторический рекорд и достигла 1911,7 доллара за тройскую унцию, что стало максимумом с 2011 года. По итогам торгов фьючерсы с поставкой в августе подросли до 1931 доллара за унцию.

Другие драгоценные металлы тоже дорожают. Например, стоимость серебра достигла 24,5 доллара за унцию, максимума с 2013-го. Многие аналитики считают, что нынешний рост цен повторяет ситуацию 2008-2011 годов, когда золото рекордно дорожало после финансового кризиса.