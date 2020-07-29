Нефть торгуется разнонаправленно

Цены на нефть в среду утром показывают смешанную динамику, инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.42 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,07% — до 43,64 доллара за баррель, сентябрьский фьючерс на Brent — на 0,12%, до 43,27 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,1% — до 41 доллара за баррель.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 6,83 миллиона баррелей, притом что аналитики ожидали снижения только на 1,2 миллиона. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте запасов на 0,36 миллиона баррелей.

"Это должно временно снизить некоторые опасения по поводу продолжающегося падения спроса", — приводит агентство Рейтер мнение старшего стратега по мировым рынкам AxiCorp Стивена Иннеса (Stephen Innes).

При этом рост случаев коронавируса продолжает давить на рыки. Распространение COVID-19 поддерживает опасения по поводу падения спроса на топливо, что приводит к переполнению рынка нефтью.

Так, в США, которые являются крупнейшем в мире потребителем нефти, в четырех штатах во вторник было зарегистрировано рекордное количество смертей от коронавируса. С начала эпидемии, согласно данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в стране заразились 4 294 770 человек, скончались более 148 тысяч.