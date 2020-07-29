Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
72.40
$
72.00
84.92
84.40
Прогноз
03.08 – 10.08
$
73.00
84.90
Индексы и котировки Brent
43.75
+0.09 Золото
1952.39
–0.02 РТС
1266.16
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.07
1.1736
+0.0336
14.07
1.1400
26.07
17.07
03.07

Биржи АТР в основном растут в ожидании итогов заседания ФРС США 

Прайм и ещё 1 53 минуты назад
Биржи АТР растут
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в большинстве своем активно растут, инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентной ставке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.05 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,05% — до 3261,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,64%, до 2209,41 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,12%, до 24801,94 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,09%, до 2259,09 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 1,07%, до 22414,47 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 — на 0,15%, до 6011,3 пункта.
Основное внимание инвесторов в среду сосредоточено на итогах заседания Федрезерва, которые будут объявлены позднее. По данным CME Group, 100% экспертов прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне в 0-0,25%.

"ФРС будет в центре внимания участников рынка в течение следующих 24 часов", — цитирует телеканал CNBC слова валютного аналитика в CBA Кима Мунди (Kim Mundy).

Давление на японский рынок тем временем оказал тот факт, что рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Японии "А" до негативного со стабильного. По мнению агентства, пандемия коронавируса привела к резкому экономическому спаду в Японии, несмотря на ранний успех страны в борьбе с вирусом.
Инвесторы также обратили внимание на статистику из Австралии. Дефляция в стране во втором квартале составила 1,9%. В первом же квартале была зафиксирована инфляция 0,3%.
Видео дня. Миллионеры со всего мира призывают власти повысить налоги
Прайм: последние новости
Нефть торгуется разнонаправленно на данных API о запасах в США и опасениях за спрос Нефть торгуется разнонаправленно на данных API о запасах в США и опасениях за спрос Нефть Urals в Северо-Западной Европе впервые с апреля стала дешевле Brent Нефть Urals в Северо-Западной Европе впервые с апреля стала дешевле Brent Эксперт рассказал, сколько будет стоить биткоин к концу 2020 года Эксперт рассказал, сколько будет стоить биткоин к концу 2020 года
Комментарии
Рынки , Недвижимость , Экономика , ФРС , Fitch Ratings
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дали три совета после обвала рубля
Россиянам дали три совета после обвала рубля
Россияне возвращают валюту в банки
Россияне возвращают валюту в банки
Владельцы «Шоколадницы» разделят активы
Владельцы «Шоколадницы» разделят активы
Новый exit: вторая страна бежит прочь из Европы
Новый exit: вторая страна бежит прочь из Европы
Видео
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
00:22
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
Личный счет
Мир столкнулся с новым препятствием
00:22
Мир столкнулся с новым препятствием
Экономика
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
00:17
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
Экономика Статьи
Китай не спасет: у «Газпрома» отнимают последнюю надежду
01:35
Китай не спасет: у «Газпрома» отнимают последнюю надежду
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение