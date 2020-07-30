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Рубль обновил трехмесячные минимумы 

Павел Тиунов и ещё 11 32 минуты назад
Рубль рухнул
Фото: РИА Новости
Курс доллара и евро выросли по отношению к российскому рублю, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Московской биржи. Стоимость валюты достигла самых высоких показателей за последние несколько месяцев.
На момент утра 30 июля курс доллара поднялся выше 73 рублей — это максимальное значение с 18 мая 2020 года. Курс евро превысил отметку в 86 рублей впервые с 2 апреля 2020 года.
Ранее, как сообщал «Рамблер», финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич, оценив ситуацию на валютном рынке, пришел к выводу, что подорожание евро связано с политикой Национального Банка Швейцарии, который, пытаясь ослабить франк, скупает единую европейскую валюту в свои золотовалютные резервы. При этом эксперт не исключил, что евро в ближайшее время продолжит рост, а к концу лета вероятно достигнет уровня 88-90 рублей.
Видео дня. Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля
Рынки , Александр Купцикевич , Московская биржа , ИТАР-ТАСС , Евро , Доллар
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