Рубль рухнул

Курс доллара и евро выросли по отношению к российскому рублю, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Московской биржи . Стоимость валюты достигла самых высоких показателей за последние несколько месяцев.

На момент утра 30 июля курс доллара поднялся выше 73 рублей — это максимальное значение с 18 мая 2020 года. Курс евро превысил отметку в 86 рублей впервые с 2 апреля 2020 года.