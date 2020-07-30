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Рынок акций России снижается вслед за нефтью и рублем 

Прайм и ещё 3 4 часа назад
Рынок акций России снижается вслед за нефтью и рублем
Фото: Прайм
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций слабо снижается по рублевому индексу Мосбиржи и заметно теряет по долларовому индексу РТС вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.12 мск четверга снижался на 0,1% — до 2915,43 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,85% — до 1255,21 пункта.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent теряет 0,7% — до 43,78 доллара за баррель.
К текущему моменту рубль к доллару снижается на 56 копеек — до 73,13 рубля.
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Рынки , Московская биржа
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