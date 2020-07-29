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Стоимость биткоина слабо растет, сохраняясь на уровне $11 тыс. 

Прайм 1 час назад
Стоимость биткоина слабо растет
Фото: РИА Новости
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в среду утром демонстрирует слабый рост, сохраняясь на уровне чуть выше 11 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.57 мск биткоин дорожает на 0,98%, до 11 019 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет на 1,06%, до 11 057 долларов. На долю биткоина приходится примерно 62,4% рынка.
Независимый эксперт Мансур Гусейнов отметил, что если цена биткоина сохранится на таком уровне до конца июля, то в дальнейшем можно будет ожидать дальнейшего роста стоимости криптовалюты.

"Биткоин консолидируется в диапазоне 10,8-11,3 тысячи долларов, значимый уровень сопротивления 9,8 тысячи долларов пройден. Чтобы строить прогноз, надо дождаться закрытия месяца, если текущие уровни удержатся, то можно ждать продолжения роста", — считает он.

В воскресенье цена биткоина превысила психологическую отметку в 10 тысяч долларов с начала июня, достигнув 10 018 долларов. Позднее, в понедельник, стоимость криптовалюты поднялась еще выше и впервые с августа 2019 года преодолела отметку в 11 тысяч долларов. Опрошенные РИА Новости эксперты прогнозировали дальнейший рост цены биткоина — на росте интереса к криптовалюте и увеличении спроса на децентрализованность и анонимность.
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Комментарии
Рынки , Мансур Гусейнов , РИА Новости
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