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Конец нефтяной эры предсказали в ОПЕК 

News.ru и ещё 6 38 минут назад
Спрос на нефть, который внезапно упал на фоне пандемии коронавируса, может никогда не восстановиться. Кризис в отрасли, не исключено, приведёт к концу нефтяной эры.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на экспертов.

Все ключевые игроки рынка допускают, что потребление никогда не восстановится полностью, — цитирует агентство свой источник, близкий к ОПЕК.

Также отмечается, что спрос на нефть ещё достигнет своего максимума, но уже в ближайшие годы станет снижаться. Долгосрочные прогнозы по спросу эксперты делают в сторону понижения. Так, в 2020 году реальное потребление нефти оказалось ниже прогнозируемого на 10 млн баррелей, прогноз же на 2030 год уменьшился с 118 до 108,3 млн баррелей в сутки.
ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии 2020 года. Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель.
Ранее NEWS.ru сообщал, что РФ в июне 2020 года опередила Соединённые Штаты Америки по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в КНР. Объём полученного Пекином сырья составил 396 тысяч тонн против 67 тысяч тонн за аналогичный период 2019-го. В месячном выражении показатели выросли на 20,7%. Одновременно с этим импорт СПГ из США в июне 2020-го — 340 тысяч тонн.
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Рынки , Видео , Экономика , ОПЕК
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