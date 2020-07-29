Один из главных банков мира рассказал о проблемах доллара 

Текущая финансовая политика властей США подрывает доверие к доллару и заставляет инвесторов максимально активно скупать золото. Такой комментарий выпустил один из главных инвестиционных банков мира Goldman Sachs, пишет Bloomberg.

Эксперты обратили внимание, что в стране резко выросли опасения по инфляции. Настроения изменились на фоне ожидающегося решения Конгресса по новому раунду бюджетных стимулов, которые позволят поддержать экономику.

В текущем году Федеральная резервная система (США) уже увеличила баланс на 2,8 триллиона долларов. В совокупности все эти факторы могут серьезно обесценить доллар, а в перспективе и вовсе лишить его статуса главной резервной валюты мира

Goldman Sachs одним из первых попытался обратить внимание на долгосрочные последствия стимулов. Аналитики признают, что пока ожидания по инфляции находятся на достаточно низком уровне, тенденция становится слишком очевидной.

Банк повысил прогноз по стоимости золота по итогам года до 2,3 тысячи долларов за унцию, что существенно выше предыдущих 2 тысяч долларов. В настоящее время главный защитный актив уже вырос до 1950 долларов. Снижение реальных процентных ставок в США может разогнать цену золота.

На конец июля доллар упал к евро до минимума за два года. Тенденция усилилась после того, как Европа договорилась о плане по восстановлению экономики объемом 750 миллиардов евро.

В июне бывший глава Morgan Stanley Asia, профессор Йельского университета Стивен Роуч предсказал, что в 2021-2022 годах доллар обвалится на треть по отношению к другим основным валютам. Он объяснил свой прогноз накопившимися проблемами экономики США.