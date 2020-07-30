​Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

«Учитывая внешний фон, сегодня с утра ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях в начале сессии, что позволит индексу Мосбиржи установить новые локальные максимумы. Однако в дальнейшем, в случае ухудшения настроений на внешних площадках на публикации слабой макростатистики, продажи на нашем рынке могут возобладать, что приведет к уходу российского рынка на отрицательную территорию. При этом в рамках сессии ожидаем удержание индексом Мосбиржи позиций в диапазоне 2 900—2 950 пунктов», — комментирует эксперт.