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​Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Банки.ру 57 минут назад
​Фондовые торги в РФ открылись в минусе
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы в четверг начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,07% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 916,48 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,1% и равнялся 1 264,78 пункта.
Индекс Мосбиржи в начале сессии попытается установить новые локальные максимумы, полагает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. По его словам, к середине недели фокус инвесторов вновь сместился на меры по стимулированию восстановления экономик различных стран, вводимые со стороны правительств и Центробанков.

«Учитывая внешний фон, сегодня с утра ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях в начале сессии, что позволит индексу Мосбиржи установить новые локальные максимумы. Однако в дальнейшем, в случае ухудшения настроений на внешних площадках на публикации слабой макростатистики, продажи на нашем рынке могут возобладать, что приведет к уходу российского рынка на отрицательную территорию. При этом в рамках сессии ожидаем удержание индексом Мосбиржи позиций в диапазоне 2 900—2 950 пунктов», — комментирует эксперт.

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Комментарии
Рынки , Богдан Зварич , Московская биржа
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