Вино превратят в санитайзер? 

Газета The New York Times сообщает, что вина Эльзаса могут начать перегонять на спирт и делать из него дезинфицирующие средства для рук. О серьезном кризисе в винодельческой отрасли говорят уже с весны. Чего ждать любителям утонченных вин и какие ожидания от урожая 2020 года?
Меры по сдерживанию эпидемии коронавируса оказывали катастрофическое влияние на продажи эльзасских вин, цены на которые, по свидетельству профессионалов, находятся буквально в свободном падении, утверждается во всевозможных публикациях. У многих небольших хозяйств они упали до 90% еще весной.
Причина в том, что с введением мер изоляции и призывом оставаться дома дегустационные подвалы опустели, а рестораны, в меню которых были эльзасские вина, оказались закрыты. Ярмарки не работают, а прямые продажи серьезно замедлились. Также резко сократился и экспорт.
Однако это проблема не только исключительно Эльзаса, который славится высококачественными белыми винами, такими как, например, Гевюрцтраминер, говорит винный критик Владимир Цапелик
:
«Совершенно непонятно, почему Эльзас оказался на первом месте. Просто такой новостной фон, случайно прошла новость про Эльзас. У многих виноделов есть определенные трудности. Я не думаю, что в Эльзасе они значительно больше, чем в соседнем регионе Германии Мозель. Из-за того что рестораны очень долго не работали и сейчас работают вполсилы, потребление вина в Европе сократилось. Как оно будет восстанавливаться, зависит от того, как будет в дальнейшем развиваться коронавирус».
Тема перепроизводства и перегонки вина на спирт в Европе возникает периодически. Причем эти акции обычно спонсируются Евросоюзом
, а тема изготовления из него санитайзеров — скорее пиар-ход. Ведь потом этот натуральный винный дистиллят крепостью 60 градусов по оптовой цене 50 евроцентов за литр обычно с удовольствием покупают, например, российские заводы — для изготовления так называемого коньяка. По всей видимости, сейчас опять возникла эта тема, предполагает партнер агентства винного консалтинга Double Magnum Андрей Григорьев
:
«О том, что, возможно, придется перегонять избыточное количество произведенного вина на дистилляты, на спирт, говорили еще полгода назад. Безусловно, пандемия подтолкнула к этому, хотя перепроизводство вина глобально. Единственная категория вина, в которой спрос превышает предложение, это шампанское. В Эльзасе так же, как и во всех знаковых регионах Франции и Европы, есть вина дорогие, престижные, а некая общая масса — это, конечно, недорогие вина, которые в условиях кризиса и общего снижения потребления вина не находит сбыт».
А для того, что не перегонят на спирт — или, как говорят, санитайзеры, прогноз весьма неплохой. В целом, вино урожая 2020 года — во всяком случае, в Европе — обещает быть более чем достойным. Лето жаркое, но в меру. Дожди тоже идут, но дозированно. То есть существуют все шансы, что со временем в ходу будет название «миллезим корона». Впрочем, на небе сейчас сияет комета NEOWISE. И как тут не вспомнить Пушкина по поводу миллезима 1811 года:
«Вошел: и пробка в потолок, вина кометы брызнул ток»?
Видео дня. Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля