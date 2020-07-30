Вино превратят в санитайзер? 

Газета The New York Times сообщает, что вина Эльзаса могут начать перегонять на спирт и делать из него дезинфицирующие средства для рук. О серьезном кризисе в винодельческой отрасли говорят уже с весны. Чего ждать любителям утонченных вин и какие ожидания от урожая 2020 года?

Меры по сдерживанию эпидемии коронавируса оказывали катастрофическое влияние на продажи эльзасских вин, цены на которые, по свидетельству профессионалов, находятся буквально в свободном падении, утверждается во всевозможных публикациях. У многих небольших хозяйств они упали до 90% еще весной.

Причина в том, что с введением мер изоляции и призывом оставаться дома дегустационные подвалы опустели, а рестораны, в меню которых были эльзасские вина, оказались закрыты. Ярмарки не работают, а прямые продажи серьезно замедлились. Также резко сократился и экспорт.

Однако это проблема не только исключительно Эльзаса, который славится высококачественными белыми винами, такими как, например, Гевюрцтраминер, говорит винный критик Владимир Цапелик

«Совершенно непонятно, почему Эльзас оказался на первом месте. Просто такой новостной фон, случайно прошла новость про Эльзас. У многих виноделов есть определенные трудности. Я не думаю, что в Эльзасе они значительно больше, чем в соседнем регионе Германии Мозель. Из-за того что рестораны очень долго не работали и сейчас работают вполсилы, потребление вина в Европе сократилось. Как оно будет восстанавливаться, зависит от того, как будет в дальнейшем развиваться коронавирус».

Тема перепроизводства и перегонки вина на спирт в Европе возникает периодически. Причем эти акции обычно спонсируются Евросоюзом , а тема изготовления из него санитайзеров — скорее пиар-ход. Ведь потом этот натуральный винный дистиллят крепостью 60 градусов по оптовой цене 50 евроцентов за литр обычно с удовольствием покупают, например, российские заводы — для изготовления так называемого коньяка. По всей видимости, сейчас опять возникла эта тема, предполагает партнер агентства винного консалтинга Double Magnum Андрей Григорьев

«О том, что, возможно, придется перегонять избыточное количество произведенного вина на дистилляты, на спирт, говорили еще полгода назад. Безусловно, пандемия подтолкнула к этому, хотя перепроизводство вина глобально. Единственная категория вина, в которой спрос превышает предложение, это шампанское. В Эльзасе так же, как и во всех знаковых регионах Франции и Европы, есть вина дорогие, престижные, а некая общая масса — это, конечно, недорогие вина, которые в условиях кризиса и общего снижения потребления вина не находит сбыт».

А для того, что не перегонят на спирт — или, как говорят, санитайзеры, прогноз весьма неплохой. В целом, вино урожая 2020 года — во всяком случае, в Европе — обещает быть более чем достойным. Лето жаркое, но в меру. Дожди тоже идут, но дозированно. То есть существуют все шансы, что со временем в ходу будет название «миллезим корона». Впрочем, на небе сейчас сияет комета NEOWISE. И как тут не вспомнить Пушкина по поводу миллезима 1811 года: