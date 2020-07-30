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Биржи АТР закрылись в основном в минусе на фоне распродаж на фондовом рынке КНР 

Прайм 1 час назад
Биржи АТР закрылись в минусе
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги преимущественно в минусе, поскольку биржи Китая перешли к снижению к концу торгов после скачка днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,23% — до 3286,82 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,43%, до 2227,33 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,7%, до 24710,59 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,17% — до 2267,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднялся на 0,74%, до 6051,1 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 0,26% — до 22339,23 пункта.
На биржах Китая в первой половине торгов четверга отмечалась положительная динамика наряду с остальными рынками региона на фоне результатов заседания ФРС США. Регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. После заседания глава ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что американский центробанк "даже не думает" о повышении ставки в обозримой перспективе, понимая, что восстановление экономики потребует значительного времени.
"Но признаки фиксации прибыли на рынках КНР преобладали во второй половине дня, усиливая давление на рынок, который в среду подскочил на 2%", — поясняет агентство Рейтер.
Давление на настроения трейдеров в Китае оказала ситуация вокруг коронавируса. Так, как сообщили в четверг местные СМИ, в Токио установлен новый рекорд по суточному приросту новых случаев коронавируса, число которых достигло 367, что на один больше, чем предыдущий максимальный показатель от 23 июля.
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Комментарии
Рынки , Джером Пауэлл , ФРС , Reuters
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