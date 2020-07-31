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Курс доллара: Сбербанк ухудшил прогноз по рублю 

Мария Иванова и ещё 7 1 час назад
Курс доллара: Сбербанк ухудшил прогноз по рублю
Фото: depositphotos.com
Аналитики Сбербанка скорректировали прогноз по рублю на 2020 год: курс доллара, по их оценкам, составит 70-71 рублей. Об этом сообщается в презентации банка.
Ранее Сбербанк прогнозировал среднегодовой курс российской валюты на уровне в 70,7 рубля за доллар.
При этом специалисты банка улучшили прогнозы по курсу на 2021-2022 годы. Они считают, что курс доллара в 2021-м упадет до 68-69 рублей, а в 2022-м составит 69-70 рублей.
В предыдущем прогнозе Сбербанк ожидал в 2021-2022 годах около 70-70,5 рублей за доллар.
Курс доллара онлайн можно узнать на «Рамблер/финансах».
Как сообщал «Рамблер», 30 июля курс американской валюты превысил 73 рубля. В то же время доллар продолжает падать к остальным мировым валютам.
Глава аналитиков AMarkets Артем Деев заявил РБК, что ослабление доллара не закончится быстро. Количество наличных в США только за второй квартал подскочило на 27 процентов, а дефицит бюджета за июнь составил примерно столько же, сколько за весь 2019 год.
Деев посоветовал россиянам приобретать евро и сокращать долю доллара в своих накоплениях.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Артем Деев , Сбербанк России , РБК
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