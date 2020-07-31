Акции Facebook, Amazon и Apple подорожали на 5-6,5%

Акции технологических гигантов США Amazon, Apple и соцсети Facebook подорожали после закрытия основной торговой сессии в США на 5-6,5% на данных финансовой отчетности, свидетельствуют данные торгов.

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Так, акции Amazon после закрытия основной торговой сессии на бирже NASDAQ прибавили в цене 5%, Apple — 6,44%, Facebook — 6,5%.

Такая сильная динамика отмечалась после финансовой отчетности компаний. Так, Facebook отчиталась о росте чистой прибыли за первое полугодие вдвое — до 10,1 миллиарда долларов. При этом чистая прибыль компании Apple в первые три квартала 2019-2020 финансового года, завершившиеся 27 июня, выросла на 7,6% в годовом выражении и достигла 44,738 миллиарда долларов. В то же время чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам первого полугодия 2020 года составила 7,778 миллиарда долларов, что на 25% выше показателя за аналогичный период прошлого года,