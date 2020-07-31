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Доходы предпринимателей снизились вдвое в пандемию 

News.ru 1 час назад
Доходы предпринимателей снизились вдвое в пандемию
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press
Доходы предпринимателей за период пандемии снизились на 43,5%. По данным Росстата, поступления от предпринимательства во II квартале этого года составили 3,5%, год назад — 5,7%.
Реальные располагаемые расходы граждан снизились на 8%. А реальная зарплата официально работающих выросла на 1% в годовом выражении. У неофициальных работников зарплата снизилась на 4,2%, это и определило снижение общего фонда оплаты труда на 0,6%, пишет «Коммерсант».
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская валюта ослабела до минимума за два месяца к американской денежной единице и почти за четыре — к европейской. Среди россиян всё чаще можно услышать о грядущей девальвации рубля. Эксперты рассказали, ждать ли повторения «чёрного августа» 1998 года.
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