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Китай начал борьбу с золотой лихорадкой 

Lenta.ru 2 часа назад
Китай начал борьбу с золотой лихорадкой
Фото: Bobby Yip / Reuters
Власти Китая начали бороться с золотой лихорадкой на рынке и ограничили доступ к торговле золотом и другими драгоценными металлами. Крупнейшие банки КНР опасаются повторения апрельской ситуации с нефтью, когда розничные трейдеры потерпели большие убытки из-за падения WTI ниже нуля. Об этом сообщает Reuters.
Например, CBC, крупнейший банк Китая, с 31 июля запрещает клиентам открывать позиции в платине и палладии и другими продуктами, связанными с драгоценными металлами, объясняя такое решение необходимостью контролировать риски. По такому же пути пошел другой банк — Agricultural Bank of China — он полностью приостановил операции с золотом. Шанхайская фьючерсная биржа, где торгуются фьючерсы на золото и серебро, также призвала действовать рационально.
Цены на золото сейчас бьют рекорды. Драгоценный металл стал своего рода тихой гаванью для инвесторов и укрепляется на рынке в условиях обвала доллара, опасений насчет новой волны коронавируса и нарастающего напряжения между США и Китаем. По мнению аналитиков, за два года стоимость унции золота может перевалить за три тысячи долларов.
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Рынки , Экономика
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