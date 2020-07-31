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Нефть коррекционно дорожает после падения в предыдущий день 

Прайм 2 часа назад
Нефть дорожает
Фото: ТАСС
Цены на нефть в пятницу утром коррекционно растут после падения на 1,8-3,2% в четверг, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.34 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,53% до 43,48 доллара за баррель, сентябрьский фьючерс на Brent дорожал на 0,54%, до 43,17 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,5% — до 40,12 доллара за баррель.
В четверг стоимость нефти перешла к резкому снижению на негативных экономических данных в США. Так, стало известно, что ВВП в США во втором квартале упал на 32,9% в годовом выражении. Снижение стало рекордным.
Между тем, поскольку во всем мире продолжает расти число заболевших COVID-19, что может повлечь за собой новые закрытия экономик, угроза спросу на нефть сохраняется.

"Теперь, когда мы рассмотрели все вопросы, связанные с ОПЕК+, мы знаем, что там происходит, ключевым вопросом для нефтяных рынков является уничтожение спроса", — отмечает аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy), которого цитирует агентство Рейтер.

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