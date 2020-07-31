Рубль уходит в пике

Курс евро превысил отметку в 87 российских рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В 10:00 по московскому времени стартовала очередная торговая сессия на Московской бирже . В момент открытия торгов евро стоил 87 рублей. В последний раз европейская валюта стоила столь много 1 апреля 2020 года.

Тем временем курс доллара США на открытии торгов на Московской бирже увеличился до 73,43 рубля, что выше уровня закрытия вчерашней торговой сессии на 0,35%. Российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС также выросли на открытии сегодняшних торгов по сравнению с предыдущими: индекс Мосбиржи — на 0,7%, индекс РТС — на 1,43%.

Все это происходит на фоне того, что стоимость тройской унции золота на бирже «Комекс» (Comex) обновила исторический максимум — преодолела отметку в две тысячи долларов.