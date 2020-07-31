Рубль уходит в пике

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Курс евро побил четырехмесячный рекорд 

Артём Кульша 1 час назад
Курс евро превысил отметку в 87 российских рублей. Об этом сообщает ТАСС.
В 10:00 по московскому времени стартовала очередная торговая сессия на Московской бирже. В момент открытия торгов евро стоил 87 рублей. В последний раз европейская валюта стоила столь много 1 апреля 2020 года.
Тем временем курс доллара США на открытии торгов на Московской бирже увеличился до 73,43 рубля, что выше уровня закрытия вчерашней торговой сессии на 0,35%. Российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС также выросли на открытии сегодняшних торгов по сравнению с предыдущими: индекс Мосбиржи — на 0,7%, индекс РТС — на 1,43%.
Все это происходит на фоне того, что стоимость тройской унции золота на бирже «Комекс» (Comex) обновила исторический максимум — преодолела отметку в две тысячи долларов.
Вчера, как сообщал «Рамблер», аналитик компании AMarkets Артем Деев высказал мнение, что в августе доллар не будет стоить дороже 75 рублей, а дефолт по внешним обязательствам в настоящее время в России невозможен, потому что ее золотовалютные резервы (более 500 миллиардов долларов) полностью покрывают государственный долг (477,2 миллиарда долларов).
Комментарии 19
Рынки , Видео , Артем Деев , Московская биржа , Евро , Доллар
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