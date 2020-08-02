Биткоин резко подорожал

Впервые с августа 2019 года стоимость биткоина выросла до 12 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов.

Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, средняя цена более чем по 20 биржам по состоянию на 07.03 мск достигла 11918 долларов (плюс 4,91%). На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance – 11980 долларов (плюс 5,41%).