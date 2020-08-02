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Биткоин вырос до 12 тыс. долларов впервые с 2019 года

Деловая газета "Взгляд"иещё 11
2 часа назад
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Впервые с августа 2019 года стоимость биткоина выросла до 12 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов.
Биткоин резко подорожал
Фото: ReutersReuters
Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, средняя цена более чем по 20 биржам по состоянию на 07.03 мск достигла 11918 долларов (плюс 4,91%). На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance – 11980 долларов (плюс 5,41%).
В ходе торгов стоиомсть поднималась до 12 тыс. долларов – впервые с 9 августа, передает РИА «Новости».
Эксперты связывают рост стоимости биткоина с ослаблением доллара и юаня.
В начале недели биткоин вырос до двухмесячного максимума.
Комментарии5
Рынки,Экономика,РИА Новости
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