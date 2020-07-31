«Увидим ли мы 85 рублей за доллар?»

Курс евро на открытии Московской биржи поднялся на 57 копеек до 87,24 рубля. Отметку в 87 рублей он преодолел впервые с 1 апреля. Курс доллара также вырос на 20 копеек и составил 73,3 рубля.

Летнее ослабление рубля можно назвать традиционным. И дело тут не столько в приближении непростого для России августа, сколько с рядом сезонных факторов, в том числе с дивидендными выплатами, которые приходятся на вторую половину июля и начало августа, и их дальнейшей конвертацией в доллары.

Сергей Романчук. В этом году, несмотря на проблемы в экономике, дивиденды российские компании выплатили, будто и нет никакого кризиса, и получилась достаточно большая сумма для вывода. Это может быть одной из причин, почему рубль дешевеет сильнее, чем остальные валюты развивающихся стран, говорит руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка

«Вполне достижимым выглядит курс где-то 75 рублей за доллар, несколько дней падения еще, наверное, возможны. Возможно, как мы понимаем, многое, но сейчас выглядит маловероятным ослабление рубля выше 75. Еще это связано с некоторой отложенной реакцией, возможно, связанной с тем, что в предыдущие месяцы — июнь-май, и апрель у нас был такой выдающийся — превалировали несколько другие факторы, когда Центральный банк купировал проблемы на валютном рынке из-за падения цен на нефть, из-за активного вывода капитала международными инвесторами, продажами валюты сверх того, что требовалось по бюджетному правилу, быстрее, превентивно. Сейчас эти продажи перешли в нормализованное русло, и с такой ценой на нефть это совсем не те суммы. И, возможно, рубль был несколько более крепок благодаря тем продажам ранее и сейчас вышел на приемлемый уровень».

Тем не менее скорость, с которой рубль теряет позиции, впечатляет. Увидим ли мы в этом году, например, 85 рублей за доллар и при каких обстоятельствах это возможно?

«Если мы увидим повторение марта с нефтью по 25-30 долларов за баррель и рост количества заболевших в полтора-два раза, то 85 мы увидеть, думаю, сможем. Но вероятность этого пока усматривается не очень высокой. Скорее всего, доллар в ближайшее время стабилизируется у отметки 75-76, и дальше инвесторы будут оценивать попытки управления мировой экономикой, новости между США и Китаем и статистику по коронавирусу, новости по вакцинам».