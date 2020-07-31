Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.83
$
73.75
87.50
87.33
Прогноз
03.08 – 10.08
$
72.30
84.03
Индексы и котировки Brent
43.50
+0.09 Золото
1975.51
–0.08 РТС
1232.35
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
31.07
1.1849
+0.0465
16.07
1.1384
28.07
20.07
06.07

Биржи АТР закрылись в основном в минусе на статистике из США и внутренних новостях 

Прайм 1 час назад
Биржи АТР закрылись в минусе
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу завершили торги преимущественно в минусе на фоне слабой статистики из США, которые являются крупнейшей мировой экономикой, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,71% — до 3210,01 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,33%, до 2256,87 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опустился на 0,5%, до 24595,35 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,78% — до 2249,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,04%, до 5927,8 пункта, японский Nikkei 225 потерял 2,82% — до 21710 пунктов.
Инвесторы с пессимизмом восприняли статистику из США. По первой оценке, ВВП страны во втором квартале рухнул на рекордные в истории 32,9% в годовом выражении. В то же время показатель оказался немного лучше прогнозов аналитиков.
Трейдеры в Японии также отыгрывали внутренние новости. Так, губернатор Токио Юрико Коикэ заявила в пятницу, что число новых случаев заболевания COVID-19 за сутки побило предыдущий антирекорд и достигло 463.

"Негативные факторы вроде укрепления иены и рекордного числа новых случаев заболевания коронавирусом оказали давление на рынок", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Securities.

Курс доллара к иене снижается до 104,57 иены со 104,72 иены на прошлом закрытии, ранее в ходе торгов достигнув минимума с октября 2016 года.
Определенное влияние на настроения участников торгов оказала статистика из Японии, согласно которой безработица в стране в июне снизилась до 2,8% с уровня мая в 2,9%. Аналитики ожидали роста показателя до 3,1%.
В то же время китайские биржи закрылись ростом на внутренних статданных, которые указали на рост индекса деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны в июле до 51,1 пункта с 50,9 пункта в июне. Эксперты прогнозировали, напротив, снижение индекса до 50,7 пункта.
Видео дня. Банкам запретят писать мелким шрифтом в договорах
Прайм: последние новости
Рубль вечером ощутимо теряет к доллару и к евро на ухудшении внешней конъюнктуры Рубль вечером ощутимо теряет к доллару и к евро на ухудшении внешней конъюнктуры Эксперты рассказали о рисках для рубля в августе Эксперты рассказали о рисках для рубля в августе Стоимость биткоина укрепилась до $11,1 тыс Стоимость биткоина укрепилась до $11,1 тыс
Комментарии
Рынки , France-Presse
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России усилили контроль за операциями с наличными
В России усилили контроль за операциями с наличными
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
«Черный август» на пороге: рубль нельзя спасти
«Черный август» на пороге: рубль нельзя спасти
Подозрительные накопления россиян конфискуют
Подозрительные накопления россиян конфискуют
Видео
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
00:22
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение