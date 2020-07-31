Биржи АТР закрылись в минусе

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу завершили торги преимущественно в минусе на фоне слабой статистики из США, которые являются крупнейшей мировой экономикой, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,71% — до 3210,01 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,33%, до 2256,87 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опустился на 0,5%, до 24595,35 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,78% — до 2249,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,04%, до 5927,8 пункта, японский Nikkei 225 потерял 2,82% — до 21710 пунктов.

Инвесторы с пессимизмом восприняли статистику из США. По первой оценке, ВВП страны во втором квартале рухнул на рекордные в истории 32,9% в годовом выражении. В то же время показатель оказался немного лучше прогнозов аналитиков.

Трейдеры в Японии также отыгрывали внутренние новости. Так, губернатор Токио Юрико Коикэ заявила в пятницу, что число новых случаев заболевания COVID-19 за сутки побило предыдущий антирекорд и достигло 463.

"Негативные факторы вроде укрепления иены и рекордного числа новых случаев заболевания коронавирусом оказали давление на рынок", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Securities.

Курс доллара к иене снижается до 104,57 иены со 104,72 иены на прошлом закрытии, ранее в ходе торгов достигнув минимума с октября 2016 года.

Определенное влияние на настроения участников торгов оказала статистика из Японии, согласно которой безработица в стране в июне снизилась до 2,8% с уровня мая в 2,9%. Аналитики ожидали роста показателя до 3,1%.

В то же время китайские биржи закрылись ростом на внутренних статданных, которые указали на рост индекса деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны в июле до 51,1 пункта с 50,9 пункта в июне. Эксперты прогнозировали, напротив, снижение индекса до 50,7 пункта.