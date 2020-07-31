Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.85
$
74.14
87.50
87.33
Прогноз
03.08 – 10.08
$
71.00
83.00
Индексы и котировки Brent
43.43
+0.02 Золото
1974.63
+0.02 РТС
1232.35
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
31.07
1.1845
+0.0461
16.07
1.1384
28.07
20.07
06.07

Курс доллара побил рекорд 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Сегодня американская валюта впервые с 14 мая преодолела планку в 74 рубля. Об этом со ссылкой на данные Московской биржи сообщает РБК.
По данным издания, к 12.15 мск на торгах Московской биржи курс доллара вырос на 1,22%, до 74,01 руб.
«Рамблер» писал, что сегодня на открытии торгов евро также побил четырехмесячный рекорд и торговался по 87 рублей.
При этом финансовые аналитики ранее высказали мнение, что в августе доллар не будет стоить дороже 75 рублей, а в России невозможен дефолт по внешним обязательствам, так как золотовалютные резервы полностью покрывают государственный долг.
Рынки , Видео , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С чем связано рекордное за два года ослабление доллара США
С чем связано рекордное за два года ослабление доллара США
Главная экономика Европы начала выздоравливать
Главная экономика Европы начала выздоравливать
Собянин пообещал москвичам послабление по налогам
Собянин пообещал москвичам послабление по налогам
Рублю предрекли «черный август»
Рублю предрекли «черный август»
Видео
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение