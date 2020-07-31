Обвал рубля: доллар побил рекорд

Сегодня американская валюта впервые с 14 мая преодолела планку в 74 рубля. Об этом со ссылкой на данные Московской биржи сообщает РБК.

По данным издания, к 12.15 мск на торгах Московской биржи курс доллара вырос на 1,22%, до 74,01 руб.

«Рамблер» писал, что сегодня на открытии торгов евро также побил четырехмесячный рекорд и торговался по 87 рублей.

При этом финансовые аналитики ранее высказали мнение, что в августе доллар не будет стоить дороже 75 рублей, а в России невозможен дефолт по внешним обязательствам, так как золотовалютные резервы полностью покрывают государственный долг.