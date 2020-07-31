Рост на биржах Европы замедлился

Рост основных европейских фондовых индексов замедлился в пятницу днем после того, как внутренняя статистика указала на начало рецессии в регионе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.52 мск немецкий индекс DAX рос на 0,51%, до 12445,3 пункта, французский CAC 40 — на 0,29%, до 4863,81 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 0,04%, до 5991,93 пункта.

В пятницу на европейских рынках отмечается рост в рамках коррекции после падения днем ранее на 2-3,5% на фоне слабой экономической статистики из Германии и США. В лидерах роста находятся компании телекоммуникационного сектора, что связано с хорошими данными финансовой отчетности американских компаний Apple Amazon и Facebook. Так, ценные бумаги таких европейских поставщиков чипов для Apple как AMS, Dialog Semiconductor и STMicro дорожают на 2,3-3%.

"У Apple и Amazon сенсационные цифры, и данные Facebook и Alphabet также были хорошими. Это придает некоторый позитив рынку", — считает аналитик Spreadex Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell), чьи слова приводит агентство Рейтер.