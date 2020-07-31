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Экономист объяснил обвал рубля и дал совет россиянам 

Ura.Ru 1 час назад
Экономист объяснил обвал рубля и дал совет россиянам
Фото: РИА Новости
Падение курса рубля и доллара по отношению к евро связано с предвыборной кампанией в США. Это в беседе с URA.RU объяснил директор центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
В пятницу, 31 июля, курс доллара впервые с середины апреля поднялся до 74 рублей. При этом европейская валюта закрепилась на отметке 87 рублей.

«Ничего критического я не предполагаю. Курс доллара падает и растет — это естественная тенденция, связанная с выборами в США 3 ноября. После этой даты уже можно следить за экономическим трендом», — поделился финансовый аналитик.

Также Остапкович ожидает, что до конца года российская валюта упадет еще рубля на 3.

«Для экономики России не страшно, пока курс не достиг 80 рубля за доллар. Некоторая девальвация рубля поможет выходу отечественной продукции на международный рынок», — считает экономист.

При этом он подчеркнул, что для населения это может создать небольшие проблемы. Но никаких инфляционных всплесков, по словам собеседника агентства, не ожидается.
Параллельно с падением доллара укрепляется курс евро. Но Остапкович не видит смысла переводить одну валюту в другую, только если это не «миллионные партии».
Ранее экономист Никита Масленников рассказал агентству Nation News, что повлияет на рубль в ближайший месяц. По его словам, курс определят цены на нефть, приток денег нерезидентов в российские облигации и санкции США, которые начнут реализовываться ближе к осени.
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Комментарии 152
Рынки , Никита Масленников , Георгий Остапкович , ВШЭ
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