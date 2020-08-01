Обвал рубля: россиянам дали совет

Георгий Остапкович. СМИ связали падение куса рубля и доллара по отношению к евро с предвыборной кампанией в США. Такого мнения придерживается эксперт, директор центра конъектурных исследований ВШЭ

Так, 31 июля курс доллара впервые с середины апреля поднялся до 74 рублей. Евро закрепилось на отметке 87 рублей, пишет URA.RU. Аналитик заявил, что не видит в этом ничего критического.

Курс доллара падает и растет — это естественная тенденция, связанная с выборами в США 3 ноября. После этой даты уже можно следить за экономическим трендом, — заявил Остапкович.

До конца года, считает финансист, российский рубль может упасть ещё значения на три. Но для экономики РФ это уже будет не страшно, так как курс пока не достиг значения 80 рублей за доллар.

Некоторая девальвация рубля поможет выходу отечественной продукции на международный рынок, — предположил аналитик.

Остапкович добавил, что это может создать некоторые проблемы для населения, но инфляционных всплеском не ожидается. С падением доллара укрепляется курс евро. Однако, смысла переводить одну валюту в другую нет, если только это не миллионные партии.