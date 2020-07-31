Американский доллар может ослабнуть по отношению к другим валютам, в том числе к рублю.

Так, экономист Михаил Делягин не исключает, что курс составит около 50 рублей за доллар США. С таким прогнозом согласны не все: скорее эксперты сходятся во мнении, что национальная валюта вряд ли вернется даже к позициям около 60 рублей за доллар. В том числе крепкий рубль станет препятствием для восстановления российской экономики.

Крайне маловероятным считает возврат к курсу в 62 рубля за доллар Андрей Верников , директор департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал».

«В этом году произошел обвал экономики, и если предположить, что доллар будет стоить 50 рублей, значит, экономика в принципе не восстановится. Крепкий рубль затруднит ее восстановление», — уточняет Андрей Верников.

Он также напоминает, что крепкий рубль невыгоден и сырьевому лобби. Теоретически курс пары доллар/рубль может вернуться в диапазон 60–70 рублей за доллар, а при позитивном отношении инвесторов ко всей группе развивающихся стран — даже опуститься в нижнюю половину диапазона, говорит Михаил Поддубский , старший аналитик УК «Регион Инвестиции». Однако для этого потребуются и рост цен на нефть, и восстановление объемов ее добычи. На текущий же момент курс рубля находится на более-менее справедливых значениях относительно текущих цен на нефть и ключевых макропоказателей, уточняет он.

«Я бы не назвал фантастикой курс в диапазоне 60–65 за доллар, хотя 50 рублей — это уже допущение в виде активной девальвации американской валюты», — согласен и Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Мнениями эксперты поделились в рамках онлайн-конференции «Финам» «Российский рынок и рубль в ожидании августа».