Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
85.52
$
74.38
87.50
87.33
Прогноз
03.08 – 10.08
$
70.88
82.09
Индексы и котировки Brent
43.64
+0.00 Золото
1976.08
+0.10 РТС
1232.35
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
31.07
1.1778
+0.0350
17.07
1.1428
28.07
20.07
06.07

Эксперты дали новый прогноз по курсу рубля 

Инвест-Форсайт 21 час назад
Американский доллар может ослабнуть по отношению к другим валютам, в том числе к рублю.
Так, экономист Михаил Делягин не исключает, что курс составит около 50 рублей за доллар США. С таким прогнозом согласны не все: скорее эксперты сходятся во мнении, что национальная валюта вряд ли вернется даже к позициям около 60 рублей за доллар. В том числе крепкий рубль станет препятствием для восстановления российской экономики.
Крайне маловероятным считает возврат к курсу в 62 рубля за доллар Андрей Верников, директор департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал».

«В этом году произошел обвал экономики, и если предположить, что доллар будет стоить 50 рублей, значит, экономика в принципе не восстановится. Крепкий рубль затруднит ее восстановление», — уточняет Андрей Верников.

Он также напоминает, что крепкий рубль невыгоден и сырьевому лобби. Теоретически курс пары доллар/рубль может вернуться в диапазон 60–70 рублей за доллар, а при позитивном отношении инвесторов ко всей группе развивающихся стран — даже опуститься в нижнюю половину диапазона, говорит Михаил Поддубский, старший аналитик УК «Регион Инвестиции». Однако для этого потребуются и рост цен на нефть, и восстановление объемов ее добычи. На текущий же момент курс рубля находится на более-менее справедливых значениях относительно текущих цен на нефть и ключевых макропоказателей, уточняет он.

«Я бы не назвал фантастикой курс в диапазоне 60–65 за доллар, хотя 50 рублей — это уже допущение в виде активной девальвации американской валюты», — согласен и Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Мнениями эксперты поделились в рамках онлайн-конференции «Финам» «Российский рынок и рубль в ожидании августа».
Инвест-Форсайт: последние новости
Сбербанк ухудшил прогноз по рублю Сбербанк ухудшил прогноз по рублю Рубль вновь упал Рубль вновь упал Делягин пообещал доллар за 50 рублей Делягин пообещал доллар за 50 рублей
Комментарии 133
Рынки , Видео , Экономика , Андрей Верников , Андрей Кочетков , Михаил Поддубский , Михаил Делягин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Севпоток — 2» рушит планы США по Майдану на Украине
«Севпоток — 2» рушит планы США по Майдану на Украине
В России подорожает съемное жилье
В России подорожает съемное жилье
Обозначены самые надёжные для вкладов банки РФ
Обозначены самые надёжные для вкладов банки РФ
«Газпром» лишился строителя «Северного потока-2»
«Газпром» лишился строителя «Северного потока-2»
Видео
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
«Осенью Россию ждет новый „черный лебедь“»
00:22
«Осенью Россию ждет новый „черный лебедь“»
Экономика Рынки
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Россиян предупредили об исчезновении льготной ипотеки
00:20
Россиян предупредили об исчезновении льготной ипотеки
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение