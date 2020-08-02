Кризис доллара привел к расцвету новой валюты 

220 процентов прибыли за несколько месяцев — именно такой фантастический показатель доходности демонстрирует биткоин. Виртуальная валюта, которой всего лишь несколько лет от роду, ведет себя так же, как самый древний финансовый инструмент — золото. Почему это происходит и как это связано с глобальным падением традиционных валют, в том числе доллара?

В ходе торгов стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с 9 августа прошлого года достигла отметки в 12 тыс. долларов. На долю биткоина приходится примерно 61% рынка. По сравнению с мартовским минимумом в 3800 долларов — это рост на целых 220%. Воскресным утром биткоин дорожал почти на 5%, до 11 918 долларов, согласно данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам. А на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет на 5,41%, до 11980 долларов.

Любопытно, что наиболее современный актив, о котором, казалось, уже многие забыли, оказался в одной корзине со старейшими защитными активами на время кризиса — золотом и серебром. С марта серебро подорожало аж на 90%, а золото в пятницу на торгах, наконец-то, взяло новый исторический рекорд, который многие ждали — 2000 долларов за унцию. Июль для драгоценных металлов стал лучшим месяцем в этом году.

Удорожание драгоценных металлов и биткоина происходит из-за резкого спроса на эти активы по двум причинам. Во-первых, из-за опасений затяжного выхода из мирового коронакризиса возросла роль защитных активов. Золото традиционно считается именно таким активом, потому что в отличие от денег, мировые центробанки не могут его просто так «напечатать» (а ФРС США как раз крайне активно сейчас использует печатный станок). То же касается и биткоина.

Вторая причина — обесценивание глобальных активов в связи с фискальным и монетарным стимулированием, объем которого уже превысил 17 трлн долларов. Американские трежерис показывают отрицательную доходность. В последний день июля доллар упал до самого низкого уровня за последние два года — США сообщили о рекордном снижении ВВП и росте безработицы.

«Биткоин выигрывает как нетрадиционное средство хеджирования (страхования) от глобальной волатильности, а также за счет роста объема онлайн-платежей,

который достиг 4,1 трлн долларов в прошлом году и может достигнуть 5 трлн долларов в этом году по сравнению с 3,2 трлн долларами тремя годами ранее», — поясняют аналитики ITI Capital в своем докладе.

Идеальный портфель инвестора в долгосрочной перспективе должен включать драгоценные металлы, биткоины и акции IT-компании, считают аналитики ITI Capital. Акции IT-компаний дорожают на фоне увеличения объема цифровых онлайн-платежей по всему миру.

Интересно, что за время пандемии (март, апрель, май) именно вложения в биткоины оказались самыми удачным — виртуальные монеты, приобретенные в начале марта, к июню принесли своим обладателям уже около 14% рублевого дохода. А те, кто купил криптовалюту 16 марта, по минимальной за период карантина цене, смогли заработать целых 74%, посчитали в исследовании эксперты «Финэкспетизы». Согласно их рейтингу самых доходных инвестинструментов в период пандемии, золото по размеру дохода шло следом (плюс 11% с марта по июнь), а на третьем месте — американские акции (10%). Датой покупки актива здесь берется момент максимального снижения его стоимости в период пандемии. То есть это максимальный доход тех, кто угадал с правильными моментом покупки биткоина и американских акций.

На вкладах в рублях, как несложно догадаться, заработать удалось немного — всего 1,5% за три месяца карантина. Это примерно уровень накопленной за тот период инфляции. Хотя на более длительном горизонте ставки по депозитам, безусловно, позволяют обгонять рост потребительских цен, считают эксперты «Финэкспертизы».

На покупке и продаже долларов и евро (а это у россиян самый популярный антикризисный актив) можно было заработать больше. Например, те, кто купил валюту в начале марта и продал ее 19 марта, в момент пикового обвала рубля (тогда цена доллара приближалась к 82 рублям, а евро — к 90), смогли заработать на продаже американской валюты почти 23%, на европейской — 22%.

К концу июля рубль снова начал сильно падать: в последний день месяца обвалился до 74 за доллар и почти 88 за евро. Курс рубля обновил минимум с 14 мая к доллару и четырехмесячный минимум по евро. Поэтому на вложениях в эти валюты россиянам по-прежнему можно зарабатывать. Хотя в глобальном плане долларовые активы дешевеют.

Хотя доходы от вложений в золото (только не украшения и обезличенные металлические счета) и биткоин, выглядят, конечно, вне конкуренции. Однако в какой мере стоит доверять этим активам? Стоит понимать, что это два крайне волатильных актива, которые, как правило, растут также быстро, как и падают. Главная сложность в том, чтобы уловить смену тренда раньше, чем она произойдет.

Например, золото с 2007 по 2011 года выросло в цене почти в три раза в долларах, и в четыре раза — в рублях. Но стоит помнить, что на пике мирового финансового кризиса в 2008 году золото обвалилось с 900 до 680 долларов за унцию, потеряв около трети. В тот год оно так и не смогло взять важный рубеж в 1000 долларов за унцию, на который многие рассчитывали.

Конечно, позже это падение с лихвой компенсировалось. В сентябре 2011 года золото достигло своего исторического пика в 1923 долларов. В том году многие тоже уверяли, что если не в этом, то в следующем году золото точно преодолеет отметку в 2000 долларов. Однако эти прогнозы потерпели фиаско. После исторического максимума золото упало на 45% до минимума в 1052 доллара в конце 2015 года. Горнодобывающие компании еле выжили в этот период, начались слияния и поглощения. С конца 2011 по 2015 года — это был этап падения цен на золото. Видно, что провал был значительно менее глубоким, чем рост цены в период «расцвета». Только в 2020 году удалось пробить 2000 долларов за унцию, чего так ждали десять лет назад.

Цифровое золото или криптовалюты являются самыми волатильными и непредсказуемыми активами.

Насколько цифровая валюта волатильна, можно судить даже по текущей ситуации. После того, как биткоин преодолел 12 тыс. долларов, он начал стремительно дешеветь. Буквально в течение минуты его курс упал до 10,5 тыс. долларов. Однако потом он восстановился до более 11 тыс. долларов. Поэтому вложения в биткоин и другие цифровые деньги, конечно, являются самыми высокорискованными. Ко всему прочему, в России их оборот скоро могут ограничить на законодательном уровне.

Расцвет криптовалюты пришелся на 2017 год. До этого момента она, конечно, существовала и уже не первый год, но мало кому была известна, стоила копейки и оборот торгов был невысокий. Головокружительный рост стоимости этого актива обеспечил ему настоящий фурор три года назад. Цена биткоина ставила рекорд за рекордом. Иногда за один день монета могла показать два исторических рекорда с колоссальным ростом — утром уйти в цене за 14 тыс. долларов, а после обеда — уже за 15 тыс. долларов. Рост стоимость с начала года исчислялся тысячами процентов. К 2018 году биткоин взлетел к 20 тыс. долларов, однако потом пузырь резко сдулся. В январе 2018 года монета упала в цене до 10 тыс. долларов, а в феврале — уже до 6 тыс. и ниже.

Текущий рост как золота, так и биткоина может быть опасным. Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич не исключает, что после глобальной распродажи на фондовом рынке вниз могут пойти и золото, и биткоин.

История показала, что после таких взлетов цен часто бывают падения. Такие качели можно было наблюдать уже и в этом году. «Стоимость унции повышалась в конце февраля, в первые дни падения фондовых рынков на страхах перед пандемией. Вплоть до 9 марта тенденция роста металла сохранялась. Но уже во второй декаде марта вместе с глобальной распродажей золото потеряло около 15%, отдав весь свой рост с декабря», — отмечает Купцикевич.

«Это же касается и биткоина. Глобальная распродажа во второй декаде марте обвалила курс первой криптовалюты более чем вдвое. Лишь после этой перезагрузки BTC вернулся к росту. Впрочем, это было движение, которое вторило общему спросу на риски», — отмечает Купцикевич.

«Таким образом, сейчас стоит с опаской относиться к текущему росту золота и криптовалют в противовес общему сворачиванию рисковых позиций. Этот рост часто бывает неустойчивым и быстро сменяется большой распродажей», — заключает собеседник.