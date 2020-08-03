Электронные кошельки лишились анонимности 

С 3 августа пополнение электронных кошельков наличными через терминалы и банкоматы запрещено. Власти борются с отмыванием нелегальных доходов, финансированием терроризма и продажей наркотиков. По первым двум пунктам есть сомнения, потому что и до вступления в силу закона анонимно можно было внести не больше 15 тысяч рублей за раз и не больше 40 тысяч в месяц.

А снять деньги со счета можно было только с помощью банковской карты. То есть раскрывшись перед финансовыми властями, что и так делало затруднительным обнал, ради которого когда-то многие и пользовались кошельками. А вот что касается наркотиков — то здесь все очень логично. Те, кто покупает для себя, вполне укладывались в эти лимиты. Большие сделки ушли в темный мир криптовалют. Для мелких покупок по-прежнему использовали электронные кошельки, говорит председатель Всероссийского общественного движения «Стопнаркотик» Сергей Полозов

«Большие сделки, средние, он так или иначе продается в кибервалюте, то есть используется даркнет. Деньги в основном выводятся на заграничные банки, чаще всего это банки Украины и Казахстана. Тем не менее это не для всех понятный процесс, что такое кибервалюта, как это делается. Поэтому какой-то большой пласт сиюминутных, сиюсекундных потребителей, которые увидели рекламу в интернете, конечно, отпадет. В основном сделки делаются где-то на 1-2,5 тысячи».

Но и платежные системы, которые были недовольны этим законом, тоже понять можно. Это в первую очередь «Яндекс. Деньги» , ныне полностью принадлежащие Сбербанку , WebMoney, Qiwi . Доля анонимных кошельков в общей массе счетов у них совсем небольшая, в районе 10%. Но дело не в объеме, а в возможности.

Пользователь, который заинтересовался электронным кошельком, сначала хочет распробовать. Анонимно, не желая оставлять свои данные и тратить время на идентификацию. Внес наличные, попробовал купить что-нибудь мелкое или заплатить за интернет. Если понравилось, то тогда уже пользоваться всерьез. Теперь такой возможности не будет. И, соответственно, сокращается круг новых клиентов.

Еще один аспект — сейчас для идентификации нужно два документа: паспорт и СНИЛС или ИНН. Почему бы не ввести в этот список водительские права, замечает генеральный директор платежного сегмента группы Qiwi Андрей Протопопов

«Параллели с запретительными инициативами, законодателю было бы хорошо повышать доступность и эффективность упрощенной идентификации электронных кошельков. Например, расширить список документов, с которыми можно пройти удаленную идентификацию, добавив туда водительские удостоверения, которые, как правило, у людей скорее под рукой, чем ИНН или СНИЛС. По закону нужно два документа, паспорт и водительское удостоверение были бы хорошей комбинацией».

Те, кто использовал анонимные кошельки в нелегальных целях, конечно, все равно найдут способ обойти ограничения. Банковские счета, оформленные на ничего не ведающих пенсионеров или лиц без определенного места жительства. Но есть еще и прослойка добросовестных пользователей, которые просто не хотят раскрывать свои данные. И они, вполне вероятно, перейдут на анонимные криптовалюты.

Наконец, есть пример Белоруссии, где еще несколько лет назад ввели обязательную идентификацию, и это привело к стагнации рынка электронных платежных систем. Но нельзя не признать, что наши власти последовательно борются за прозрачность денежных переводов. И бизнесу ничего не остается, как принимать правила игры.