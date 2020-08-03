До каких отметок может снизиться курс рубля 

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

— Рубль оказался под особенно сильным ударом на прошлой неделе, резко теряя как против евро, так и доллара. Снижение к евро несложно объяснить взлетом последнего к большинству конкурентов. За повышенным спросом стоит широкий набор факторов от действий Национального банка Швейцарии до реакции на то, что Евросоюз сумел-таки согласовать объемную программу поддержки, преодолев первоначальные разногласия политиков. В результате EURRUB за месяц укрепился почти на 7,5 рублей.

Но снижение рубля к доллару вызывает много вопросов. Это был один из худших месяцев для доллара в современной истории. Против евро он потерял около 6%, и при этом к рублю укрепился на 4%.

Дело и не в нефти: она прибавила почти 5% за месяц. Правда ее котировки явно забуксовали во второй половине месяца, но это слабо оправдывает рубль.

Похоже, что причины стоит искать во внутренних факторах. Еще важней, что они обещают сохранить свою силу в ближайшем будущем, отправив рубль искать новое дно.

Банк России продолжал срезать ключевую ставку, понизив ее еще на 0,25 процентного пункта, дав понять, что могут быть еще снижения. Это снизило интерес инвесторов к активам в рублях. У российского Минфина стали все чаще обнаруживаться проблемы с размещением новых займов, чего не было в предыдущие месяцы. Обозначился явный отток инвестиций из рублевых активов, а снижения ставок пока не привели к перетоку игроков из облигаций в акции.

Также в ЦБ в июле снизили объемы валютных интервенций в ответ на рост цен на нефть. В августе эта поддержка для рубля обещает стать еще слабей, если смотреть на стоимость нефти.

Снижение рубля — это благо для экспортно-ориентированной экономики, но лишь при условии, не происходит оттока капитала. Сейчас этот отток имеется, что может заставить ЦБ вновь оказаться на страже волатильности рубля.

В августе, вероятно, рублю будет по силам вернуть часть позиций к евро, так как он выглядит излишне перекупленным. Вполне возможно возвращение пары к 85.

В то же время, пока сложно сказать, будет ли это длительный разворот или непродолжительная перезарядка перед новой волной снижения в сентябре-декабре, способной довести курс евро до 100. USDRUB, напротив, имеет шансы на рост выше 75, и может обосноваться в диапазоне 75-80 до конца года.