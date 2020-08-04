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Нефть дешевеет после уверенного роста накануне 

Прайм и ещё 6 1 час назад
Нефть подешевела
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть торгуются в "красной зоне" во вторник утром в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,7% — до 43,84 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,63% — до 40,75 доллара за баррель.
По итогам торгов понедельника нефть марки Brent подорожала на 1,6%, а WTI — на 2% на фоне общего подъема мировых рынков. Оптимизм инвесторов также поддержала статистика из США, которая ослабила опасения относительно темпов восстановления экономики. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле вырос до 54,2% со значения июня в 52,6%. Ожидался рост только до 53,6%.
При этом количество зараженных коронавирусом продолжает расти с каждым днем, что все-таки создает риски для восстановления мировой экономики. Инвесторы оценивают перспективы восстановления спроса на нефть в условиях экономической неопределенности. По последним данным ВОЗ, число зараженных COVID-19 превысило 17,9 миллиона.

"Что касается спроса, у нас были довольно обнадеживающие данные по промпроизводству, … но все еще есть немало свидетельств того, что восстановление спроса на нефть замедлилось… с новой волной COVID-19", — отметил глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо (Lachlan Shaw), слова которого приводит агентство Рейтер.

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Рынки , Reuters
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