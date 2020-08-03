Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

«Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается неоднозначный. Цены на нефть умеренно снижаются после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны», — отмечала перед началом российских торгов аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«В течение сессии не исключены попытки роста российских активов на фоне оптимизма на американских и азиатских площадках, — прогнозирует она. — Нефтяной рынок, хоть и умеренно снижается, в целом сохраняет стабильность».