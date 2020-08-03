Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

Российские индексы повышаются в начале торгов понедельника, показывают данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:12 мск прибавил 0,28% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2 919,66 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,3% — до уровня 1 238,16 пункта.
«Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается неоднозначный. Цены на нефть умеренно снижаются после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны», — отмечала перед началом российских торгов аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
«В течение сессии не исключены попытки роста российских активов на фоне оптимизма на американских и азиатских площадках, — прогнозирует она. — Нефтяной рынок, хоть и умеренно снижается, в целом сохраняет стабильность».