Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.00
$
74.29
87.05
87.25
Прогноз
10.08 – 17.08
$
73.28
86.15
Индексы и котировки Brent
43.21
–0.02 Золото
1970.70
–0.03 РТС
1234.44
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1776
+0.0329
20.07
1.1448
30.07
22.07
08.07

Биржи АТР закрылись в основном ростом на статистике из Китая 

Прайм 1 час назад
Биржи АТР закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник завершили торги преимущественно в плюсе на фоне статданных по промышленному сектору Китая, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,75% — до 3367,97 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,6%, до 2315,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опустился на 0,6%, до 24458,13 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,07% — до 2251,04 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опустился на 0,03%, до 5926,1 пункта, японский Nikkei 225 прибавил 2,24% — до 22195,38 пункта.
Инвесторы в понедельник с оптимизмом отыгрывали статистику из Китая. Так, по данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе промпроизводства страны в июле вырос до 52,8 пункта с 51,2 пункта месяцем ранее. При этом аналитики ждали роста показателя всего до 51,3 пункта.
Трейдеры также обратили внимание на то, что биржи США выросли в пятницу в пределах 1,5% на фоне финансовой отчетности крупнейших американских технологических компаний.

"Индекс Nikkei вырос впервые за семь рабочих дней. Он вырос после роста рынка акций США", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities.

Видео дня. Позиции рубля существенно ослабли за последнюю неделю
Прайм: последние новости
Цена биткоина сохраняется на уровне $11 тыс Цена биткоина сохраняется на уровне $11 тыс РФ в июле исполнила сделку ОПЕК+ на близком к июню уровне, когда он был 99% - Минэнерго РФ в июле исполнила сделку ОПЕК+ на близком к июню уровне, когда он был 99% - Минэнерго Стоимость биткоина впервые с августа 2019 г достигла отметки в $12 тыс Стоимость биткоина впервые с августа 2019 г достигла отметки в $12 тыс
Комментарии
Рынки , France-Presse
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Снижение рубля усилилось
Снижение рубля усилилось
Подозрительные накопления россиян конфискуют
Подозрительные накопления россиян конфискуют
В России подорожал газ для населения
В России подорожал газ для населения
Банки урезали расходы на благотворительность
Банки урезали расходы на благотворительность
Видео
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Биткоин резко подорожал
00:25
Биткоин резко подорожал
Рынки Экономика
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
00:17
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение