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Курс доллара: рубль бодро отскакивает вверх после провального июля 

Прайм 2 часа назад
Рубль бодро отскакивает вверх
Фото: РИА Новости
Рубль днем ощутимо растет против доллара и евро, корректируя провалы прошлой недели и июля в целом.
Общий рост аппетита к риску на мировых площадках поддерживает укрепление российской валюты.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.33 мск снижался на 47 копеек, до 73,95 рубля, курс евро — на 85 копеек, до уровня 86,75 рубля, следует из данных Московской биржи.
На прошлой неделе рубль упал к доллару на 3,6% и на 4,6% к евро. Рубль в июле упал второй месяц подряд — на 4,2% к доллару и на 8,7% к евро, продемонстрировав максимальное ослабление с марта.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ

Российская валюта в понедельник уверенно растет, корректируя существенное снижение прошлых дней. Ослабление потока заказов на покупку валюты в рамках конвертации дивидендов крупных российских компаний и обновление основными резервными валютами максимумов за несколько месяцев сменилось их продажей в рамках фиксации прибыли.
Внешний фон поддерживает коррекционные настроения. Так, западноевропейские биржевые индексы днем растут на 0,8-2,1%. Американские фондовые фьючерсы при этом прибавляют 0,5-0,9%.
Позитивный фон поддерживается ростом индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны в июле до 51,8 пункта. Эксперты ждали роста показателя до 51,1 пункта. Кроме того, по окончательной оценке, PMI промышленности Германии в июле вырос до 51 пункта при прогнозе в 50 пунктов, Франции — до 52,4 пункта, что также оказалось лучше прогноза в 52 пункта.
Рынок нефти снижается на 0,4%, до 43,36 доллара за баррель сорта Brent, однако рубль не обращает внимания на этот умеренный негатив. Нефтетрейдеры опасаются переизбытка предложения из-за ослабления сокращений добычи ОПЕК+ и падения спроса. С 1 августа объем сокращений добычи нефти странами ОПЕК+ составляет 7,7 миллиона баррелей в сутки вместо 9,7 миллиона. Предполагается, что этот этап сокращений продлится до конца года.
В итоге доллар и евро днем падают к рублю на 0,6-1%. Рублевая цена нефти колеблется выше 3,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Основные выплаты дивидендов уже позади, поэтому с этой стороны рублю может угрожать лишь остаточная конвертация средств нерезидентами, рассуждает экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"В этих условиях внутренних причин для дальнейшего безостановочного ослабления рубля не видим, поэтому в отсутствие внешнего негатива в ближайшие дни российская валюта может предпринять попытку роста", — считает он.

Несмотря на текущую коррекцию, геополитические риски для рубля в августе, который традиционно является сложным месяцем для российской валюты, видимо, останутся повышенными, рассуждает Юрий Попов из Sberbank Investment Research.

"Кроме того, ближайшие рублевые дивиденды "Газпрома" в эквиваленте примерно 1 миллиард долларов могут быть конвертированы в валюту для выплат держателям депозитарных расписок. На этом фоне доллар может достичь отметки 75 рублей уже на текущей неделе", — оценил он.

Видео дня. Позиции рубля существенно ослабли за последнюю неделю
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Комментарии
Рынки , Дмитрий Полевой , Юрий Попов , Газпром , Сбербанк России , Московская биржа , Российский фонд прямых инвестиций , Евро , Доллар
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