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В российских магазинах начались перебои с алкоголем 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
В российских магазинах начались перебои с алкоголем
Фото: РИА Новости
В российских магазинах начались перебои с поставками иностранного алкоголя. Как сообщает газета «Ведомости», это связано с дефицитом акцизных марок.
О сложившейся ситуации сообщили крупные торговые сети. «Надо понимать, что сейчас происходит активная закупка алкоголя к традиционному пику продаж — новогодним праздникам», — объяснил представитель Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко. Некоторые участники рынка, например, сеть «Красное и белое», указывают, что им вовремя не выдали акцизные марки.
По словам собеседника издания, дефицит марок мог возникнуть из-за того, что Федеральная таможенная служба (ФТС) в срок не заключила контракт на их дополнительное производство. В то же время представитель ФТС настаивает на том, что «дефицита акцизных марок на зарубежный алкоголь в настоящий момент нет».
Согласно данным Росалкогольрегулирования, в самоизоляции россияне пристрастились к крепкому алкоголю и начали больше потреблять виски, ром и текилу. За второй квартал текущего года продажи спиртного выросли почти на четверть. В ведомстве уточнили, что рост продаж связан с легализацией рынка, а также введением режима самоизоляции, когда закупка алкоголя осуществлялась впрок.
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Комментарии 23
Рынки , Экономика , Федеральная таможенная служба
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