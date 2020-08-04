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Биржи АТР преимущественно растут вслед за рынками США 

Прайм 1 час назад
Биржи АТР растут
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут вслед за индексами Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,09% — до 3371 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite падал на 0,47%, до 2304,47 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,83%, до 24659,93 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,96%, до 22712,74 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднимался на 1,91%, до 6039,3 пункта, японский Nikkei 225 рос на 1,46%, до 22520,19 пункта.
В рамках торговой сессии понедельника основные американские фондовые рынки закрылись ростом в пределах 1,5%, а индекс NASDAQ после двухнедельной передышки обновил исторический рекорд. Руководитель направления исследований в Pepperstone Group Крис Вестон (Chris Weston), прокомментировал агентству Рейтер, что торговая сессия в США была достаточно успешной и что рынки Азии последуют той же тенденции.
Трейдеры обратили внимание на макрокономические статданные по США, согласно которым индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле вырос до 54,2% со значения июня в 52,6%. Эксперты ожидали роста индикатора только до 53,6%.

"Появились надежды на то, что США могут избежать более глубокой рецессии…", — отметил старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.

Аналитик также отметил необходимость возникших надежд для фондового и валютного рынков, которые могут компенсировать недавние потери.
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Комментарии
Рынки , Джеффри Хейли , Associated Press , Reuters
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