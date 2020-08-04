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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 3 часа назад
На открытии торгов во вторник, 4 августа, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 16 копеек — до 72,96 рубля.
Курс евро снизился на 13 копеек и составил 85,90 рубля.
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Рынки , Видео , Московская биржа , Евро , Доллар
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