Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.90
$
73.80
87.05
87.00
Прогноз
10.08 – 17.08
$
73.28
86.15
Индексы и котировки Brent
43.50
+0.00 Золото
1976.18
+0.07 РТС
1257.42
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.08
1.1789
+0.0341
20.07
1.1448
31.07
23.07
09.07

Фондовые биржи Европы в основном падают в рамках коррекции 

Прайм 2 часа назад
Фондовые биржи Европы падают
Фото: globallookpress.com
Основные европейские фондовые индексы преимущественно опускаются во вторник после роста в пределах 3% накануне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.15 мск немецкий индекс DAX опускался на 0,28%, до 12612 пункта, французский CAC 40 рос на 0,36%, до 4893,46 пункта, британский индекс FTSE 100 падал на 0,26%, до 6015,65 пункта.
В понедельник европейские биржи выросли на 2-3% на фоне публикации сильной статистики по региону. Индекс деловой активности (PMI) в области промпроизводства еврозоны, по окончательной оценке, в июле вырос до 51,8 пункта при прогнозе роста до 51,1 пункта. Данные по Германии и Франции также оказались лучше прогнозов.
Акции немецкого концерна Bayer дешевеют на 4% после того, как концерн отчитался о получении чистого убытка по итогам первого полугодия 2020 года в 8,1 миллиарда евро, годом ранее Bayer зафиксировал прибыль. Чистый убыток компании за второй квартал составил 9,548 миллиарда евро также против прибыли, зафиксированной годом ранее.
При этом бумаги нефтегазового гиганта BP дорожают на 6% несмотря на то, что компания в первом полугодии получила чистый убыток в 21,2 миллиарда долларов против прибыли годом ранее.
Видео дня. Правительство снижает первоначальный взнос по льготной ипотеке
Прайм: последние новости
Рубль бодро отскакивает вверх после провального июля Рубль бодро отскакивает вверх после провального июля Биржи АТР закрылись в основном ростом вслед за рынками США Биржи АТР закрылись в основном ростом вслед за рынками США ЦБ: объем наличных в обращении будет сокращаться в 2020 году после пика из-за пандемии ЦБ: объем наличных в обращении будет сокращаться в 2020 году после пика из-за пандемии
Комментарии
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
США ограничили наем иностранных работников
США ограничили наем иностранных работников
«Лимит 400 тысяч»: В РФ готовят новый налоговый вычет
«Лимит 400 тысяч»: В РФ готовят новый налоговый вычет
Орешкин назвал пять национальных целей развития РФ
Орешкин назвал пять национальных целей развития РФ
Видео
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Биткоин резко подорожал
00:25
Биткоин резко подорожал
Рынки Экономика
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
00:17
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение