Нефть подешевела на 1,5%

Мировые цены на нефть падают на 1,5% на фоне сохранения рисков для восстановления спроса на нефть в свете продолжающегося распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.33 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,54% — до 43,47 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели также на 1,54% — до 40,38 доллара за баррель.

Давление на нефтяные котировки продолжает оказывать ситуация с коронавирусом. Число случаев заражения в мире, по данным ВОЗ, превысило 17,9 миллиона. Непрекращающееся распространение заболевания создает препятствия для восстановления и развития экономики, что в свою очередь создает угрозы для восстановления спроса на нефть.

"Август будет месяцем волатильности цен. Из-за того что восстановление спроса на некоторое время остановилось на фоне волны (заражений — ред.) COVID-19, показатели поставок будут раскачивать нефтяные торги от роста к снижению", — сказала агентству Блумберг аналитик Rystad Energy Паола Родригес-Масиу (Paola Rodriguez-Masiu).

Кроме того, в августе ОПЕК+ перешла ко второму этапу ослаблений сокращения добычи нефти. Теперь объем сокращений составляет 7,7 миллиона баррелей в сутки вместо 9,7 миллиона ранее. Предполагается, что этот этап продлится до конца года.