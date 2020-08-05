Ждать ли новой нефтяной войны?

Саудовская Аравия, как пишет Bloomberg, отложила публикацию прайс-листа на свое сырье. И это может быть связано с тем, что саудиты вновь дадут скидку. Саудовская Аравия обычно 5-го числа каждого месяца публикует прайс-лист на свою нефть. Но были и исключения.

В марте королевство сообщило о своих новых ценах с запозданием. А когда это произошло, нефтяной рынок содрогнулся. Саудиты объявили о беспрецедентной скидке на свое сырье. Это произошло вместе со срывом сделки ОПЕК+. И рынок нефти испытал беспрецедентный шок, доходило до того, что цена бочки черного золота стала отрицательной.

И вот 5 августа ожидалась публикация нового прайса саудитов. Но источники Bloomberg сообщают, что она снова задерживается — до конца недели. А рынок предполагает, что Эр-Рияд снова может начать демпинговать. И, соответственно, нефтяные цены снова пойдут вниз. Впрочем, драмы мартовского уровня не будет, и связано это с США, говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов

Алексей Громов, директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

«Если посмотреть на ситуацию в Соединенных Штатах Америки, то мы видим, что там сланцевая отрасль достаточно глубоко провалилась в мае — июне, и на ее восстановление требуется больше времени, чем ожидалось. И соответственно, на рынке хватит места пока для всех тех объемов нефти, которые предлагаются странами — участницами ОПЕК +. Поэтому, думаю, определенная корректировка вниз произойдет, но это не будет системным явлением для отрасли».

В апреле страны ОПЕК+ заключили новую сделку, которая помогла стабилизировать цены. Основной груз снижения добычи взяли на себя Россия и Саудовская Аравия. С августа нефтедобывающие страны вновь увеличивают добычу. И возможно, с этим связано угадываемое желание саудитов дать скидку на свою нефть, чтобы получить большую долю рынка.

Игорь Юшков. Но нынешние нефтяные цены и так низкие для королевства, поэтому вряд ли они опять развяжут разрушительную ценовую войну. И скорее всего, стоимость нефти останется в коридоре 40-50 долларов за баррель, прогнозирует ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Мы скорее будем наблюдать такие циклы, что спрос восстанавливается — цена подрастает, потом ОПЕК+ увеличивает квоты на добычу — цена отскакивает назад. А потом опять спрос догоняет эту тенденцию, и все происходит по новой. Опять цена начинает подрастать, ОПЕК+ поднимает добычу, и поэтому мы, наверное, все-таки будем топтаться в коридоре — где-то примерно 40-50 долларов за баррель — довольно продолжительный период времени».

Наконец, мир постепенно приходит в себя от пандемии. Страны открываются, возобновляется авиасообщение, автоперевозки, растет спрос на топливо. И считается, что именно этот фактор стал главным для того, чтобы цены на нефть пошли вверх. Поэтому можно предположить, что возможный демпинг саудитов не окажет на рынок существенного влияния. В августе они опубликуют прайс на сентябрь. Вот только что будет со спросом, если осенью на фоне демпинга начнется пресловутая вторая волна?