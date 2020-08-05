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Биржи АТР закрылись в основном ростом на фоне подъема на рынках США 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду завершили торги преимущественно в плюсе на фоне роста на американских биржах днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,2% — до 3377,56 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,8%, до 2318,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index — поднялся на 0,6%, до 25102,54 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,4% — до 2311,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — сократился на 0,6%, до 6001,3 пункта, японский Nikkei 225 потерял 0,26% — до 22514,85 пункта.
Трейдеры в Азии обратили внимание на динамику фондовых рынков США, которые закрылись во вторник ростом на 0,3-0,6%. Инвесторы в регионе также оценивали новости СМИ о том, что США и Китай 15 августа намерены провести переговоры на высоком уровне, чтобы оценить соблюдение Пекином торгового соглашения.
Кроме того, инвесторы отыгрывали статистику из Китая, где, по данным делового издания Caixin, композитный индекс PMI в промышленности и сфере услуг в июле вырос до 54,5 с 54,2 пункта месяцем ранее. При этом индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг в июле составил 54,1 пункта против 58,4 пункта месяцем ранее. Таким образом, оба индекса остаются выше 50 пунктов, что указывает на рост экономической активности.
В то же время давление на настроения трейдеров оказали сохраняющиеся опасения вокруг распространения коронавируса. По данным австралийских СМИ, в штате Виктория за сутки зафиксированы рекордные 725 случаев заражения COVID-19.

"Показатели распространения коронавируса из Виктории сегодня снова были довольно высокими, и это еще одна причина для осторожности", — отметил старший стратег CMC Markets Майкл МакКарти (Michael McCarthy), чье мнение приводит агентство Рейтер.

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Рынки , Reuters
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