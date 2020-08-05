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Нефть Brent обновила максимум с начала марта 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Стоимость Brent обновила максимум с марта
Фото: depositphotos.com
Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов впервые с 6 марта превысила отметку в 45 долларов за баррель. Об этом пишет РИА Новости.
По данным на 11.45 мск, октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 1,46% — до 45,08 доллара за баррель. При этом нефть марки WTI с поставками в сентябре подорожала на 1,51% — до 42,33 доллара за баррель.
Как сообщал «Рамблер», в начале марте после провала переговоров с Россией Саудовская Аравия нарастила производство, и нефть резко подешевела. В апреле страны-участницы соглашения ОПЕК+ договорились сократить добычу для восстановления баланса на нефтяном рынке.
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